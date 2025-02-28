Госдеп: США и РФ на встрече в Стамбуле обсудили нормализацию работы дипмиссий

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Российская и американская делегации в рамках прошедших переговоров в Стамбуле обсудили конкретные шаги в сфере нормализации работы дипмиссий с обеих сторон. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Госдепартамент США.

Американские дипломаты также выразили обеспокоенность доступом к банковским услугам и найму контрактных работников. Они указали на необходимость поддерживать количественный уровень сотрудников посольства в РФ.

В Госдепе добавили, что представители Москвы и Вашингтона договорились о новой встрече в ближайшем будущем. Дата и место этих контактов будут определены дополнительно.

Переговоры между делегациями РФ и США по проблемам работы посольств прошли в Стамбуле 27 февраля. Встреча длилась более шести с половиной часов. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что по итогам встречи в Стамбуле стороны поймут, насколько быстро и эффективно они смогут продвигаться в решении вопроса, связанного с восстановлением работы посольств двух стран.

Кроме того, Владимир Путин подчеркивал, что первые контакты с администрацией США вселяют определенные надежды. Глава государства отмечал, что РФ и США готовы налаживать сотрудничество. По его словам, нынешние партнеры в Штатах демонстрируют прагматизм и реальный взгляд на вещи, отказываясь от стереотипов.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что переговоры делегаций России и США в Стамбуле происходят в развитие уже состоявшихся контактов двух стран. Он призвал не забегать вперед, заверив, что информация по результатам встречи будет предоставлена.

В МИД РФ также выражали надежду, что прошедшие переговоры смогут укрепить доверие между Москвой и Вашингтоном. В ведомстве рассчитывают, что в ходе переговоров стороны попытаются найти пути решения раздражителей, сохранившихся в двустороннем диалоге из-за решений прошлой администрации США.