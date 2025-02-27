Песков заявил, что никто не ждет легких решений между РФ и США

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Никто не ожидает легких и быстрых решений между Россией и США. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам политика, на повестке дня "слишком сложная и запущенная программа".

Песков уверен, что при сохранении политической воли Москва и Вашингтон смогут пройти процесс урегулирования украинского конфликта. Он считает, что президент США Дональд Трамп не только говорит сам, но и готов слышать других.

"Это очень важно и коренным образом отличает нынешнюю администрацию в Вашингтоне от предыдущей", – добавил представитель Кремля.

27 февраля в Стамбуле проходят переговоры между делегациями РФ и США по вопросу работы посольств. Диалог ведется в резиденции американского генконсула, которая находится в районе Арнавуткей на берегу Босфора.

Переговоры могут продлиться не менее пяти часов. Министр иностранных дел России Сергей Лавров указал, что по итогам встречи стороны поймут, насколько быстро и эффективно смогут продвигаться в решении проблемы.