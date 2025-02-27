РИА Новости: переговоры РФ и США в Стамбуле могут продлиться не менее пяти часов

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Встреча российской и американской делегаций в резиденции генконсула США в Стамбуле может продлиться не менее 5 часов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.

На данный момент переговоры длятся уже более двух часов.

Встреча делегаций РФ и США по поводу проблем, имеющихся в работе посольств двух стран, началась в Стамбуле 27 февраля примерно в 10:00 по московскому времени в резиденции американского генконсула, которая расположена в районе Арнавуткей на берегу Босфора. Россию на переговорах представляют сотрудники министерства иностранных дел.

Стороны договорились оперативно назначить послов в Москве и Вашингтоне, а также восстановить прежнюю численность дипломатического состава ведомств еще во время переговоров США и РФ, которые прошли 18 февраля в Эр-Рияде.

Теперь, по мнению главы МИД РФ Сергея Лаврова, представители двух стран должны понять, насколько быстро и эффективно они смогут продвигаться в решении вопроса, связанного с восстановлением работы посольств двух стран.

При этом речи о заключении каких-либо двухсторонних соглашений между странами пока не идет, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Также стороны не планируют обсуждать на переговорах в Стамбуле вопросы политики, безопасности и урегулирования конфликта на Украине.

