Госдеп: делегации РФ и США встретятся в Турции для обсуждения работы посольств

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Представители России и США встретятся в Турции в четверг, 27 февраля, чтобы обсудить "операционные вопросы" работы посольств и консульств двух стран. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя американского госдепартамента.

Отмечается, что в повестку войдут вопросы, связанные с укомплектованием штатов, визами, дипломатическим банкингом и другими темами. При этом в ходе предстоящих переговоров стороны не будут обсуждать вопросы политики и безопасности, а также урегулирование украинского конфликта.

"Конструктивность этих дискуссий проявится очень быстро: либо вопросы будут решены, либо нет", – заметил представитель Госдепа.

Встреча дипломатов России и США для обсуждения проблем в работе посольств двух стран состоится в Стамбуле.

По словам главы российского МИД Сергея Лаврова, проблемы накопились из-за противоправной деятельности бывшей администрации США, которая создавала "искусственные препоны" для деятельности посольства РФ в Вашингтоне. На это, как утверждает Лавров, российская сторона отвечала "взаимностью" и тоже организовывала некомфортные условия для работы посольства США в Москве.

Глава российского МИД считает, что по итогам встречи в Стамбуле стороны поймут, насколько быстро и эффективно они смогут продвигаться в решении вопроса, связанного с восстановлением работы посольств двух стран.

