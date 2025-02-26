Лавров: РФ и США 27 февраля проведут в Стамбуле встречу по работе посольств двух стран

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27 февраля в Стамбуле состоится встреча дипломатов России и США для обсуждения проблем в работе посольств двух стран. Об этом сообщил глава российского МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по результатам визита в Катар.

По словам министра, проблемы накопились из-за противоправной деятельности бывшей администрации США, которая создавала "искусственные препоны" для деятельности посольства РФ в Вашингтоне. На это, как утверждает Лавров, российская сторона отвечала "взаимностью" и тоже организовывала некомфортные условия для работы посольства США в Москве.

Глава российского МИД считает, что по итогам встречи в Стамбуле стороны поймут, насколько быстро и эффективно они смогут продвигаться в решении вопроса, связанного с восстановлением работы посольств двух стран.

На переговорах между США и Россией, которые прошли 18 февраля в Эр-Рияде, делегации договорились оперативно назначить послов в Москве и Вашингтоне, а также восстановить прежнюю численность дипломатического состава ведомств.

Лавров утверждал, что консультации между странами по поводу восстановления работы посольств в двух странах состоятся на этой неделе. При этом, по его словам, данная тема уже обсуждалась командами России и США во время технических консультаций на прошлой неделе.

Спустя некоторое время представитель Кремля Дмитрий Песков анонсировал контакты между РФ и США на экспертном уровне по линии министерств иностранных дел. По его словам, стороны обсудят меры по восстановлению диалога между РФ и США, в том числе вопрос по нормализации работы посольств двух стран. При этом речи о заключении каких-либо двухсторонних соглашений между странами пока не идет, добавил он.

