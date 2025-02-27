ООН поприветствовала переговоры России и США в Стамбуле

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ООН приветствует любой диалог США и России для урегулирования нерешенных вопросов, заявил официальный представитель главы организации Стефан Дюжаррик в беседе с ТАСС.

"Мы не знаем, что именно обсуждалось, но полагаю, что любой диалог между США и Россией для урегулирования неразрешенных вопросов должен приветствоваться", – ответил он на просьбу журналистов прокомментировать прошедшие в Турции переговоры между Москвой и Вашингтоном.

Российско-американские переговоры по вопросам работы посольств двух стран прошли в Стамбуле 27 февраля. Встреча продлилась более шести с половиной часов и завершилась без комментариев для СМИ.



Владимир Путин заявлял, что первые контакты с новой администрацией США вселяют определенные надежды. По словам российского лидера, у Вашингтона есть встречный настрой работать на восстановление межгосударственных отношений и постепенное решение накопившихся проблем в мировой архитектуре.

