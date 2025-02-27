Bloomberg: Эрдоган обсуждал с Лавровым и Зеленским вопрос миротворцев на Украине

Фото: РИА Новости/МИД РФ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе встреч с главой МИД России Сергеем Лавровым и президентом Украины Владимиром Зеленским обсуждал возможную отправку турецких миротворцев на Украину, пишет RT со ссылкой на Bloomberg.

Журналисты уточнили, что обладающая второй по масштабу армией в НАТО (после США) Турция готова к такому развитию событий. Но для этого важно, чтобы Анкара принимала участие во всех консультациях по подготовке такой миротворческой миссии, говорится в материале.

Президент США Дональд Трамп ранее рассказывал, что не видит проблемы в отправке европейских миротворцев на Украину. По его словам, конфликт может завершиться в течение нескольких недель.

При этом Трамп понимает, что Россия не отдаст подконтрольные ей территории, считает руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. По его словам, Украина должна понять, что возвращения к предыдущему геополитическому раскладу уже не будет.

"Если в ходе переговоров (в Стамбуле 27 февраля. – Прим. ред.) мы придем к нормализации работы посольств, то это позитивно отразится на нашем фондовом рынке и станет очередным фактором давления на Киев", – добавил эксперт в эфире радио КП.

Ранее Владимир Путин заявил, что первые контакты с американской администрацией вселяют определенные надежды. По его словам, Россия и США готовы налаживать сотрудничество, нынешние партнеры демонстрируют прагматизм и реальный взгляд на вещи, отказываясь от стереотипов.

