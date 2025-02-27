Путин заявил, что первые контакты с США вселяют определенные надежды

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Первые контакты с администрацией США вселяют определенные надежды. Об этом заявил Владимир Путин на коллегии Федеральной службы безопасности России.

"Есть встречный настрой работать на восстановление межгосударственных отношений, на постепенное решение колоссального объема накопившихся системных, стратегических проблем в мировой архитектуре", – сказал президент РФ.

Глава государства подчеркнул, что Россия и США готовы налаживать сотрудничество. По его словам, нынешние партнеры в Штатах демонстрируют прагматизм и реальный взгляд на вещи, отказываясь от стереотипов.

При этом президент отметил, что некоторые западные элиты собираются сохранить нестабильность в мире. Он добавил, что они будут стараться "сорвать или скомпрометировать" начавшиеся переговоры.

Крое того, Путин заявил, что необходимо использовать все возможности дипломатии и спецслужб, чтобы не позволить западным силам помешать диалогу России и Соединенных Штатов.

Первые переговоры между США и РФ прошли 18 февраля. По итогу Москва и Вашингтон договорились учитывать интересы друг друга. Пока неизвестно, смогли ли договориться стороны о конкретной дате встречи Путина и президента США Дональда Трампа.

27 февраля в Стамбуле проходят вторые переговоры между делегациями РФ и США по вопросу работы посольств. Диалог ведется в резиденции американского генконсула, которая находится в районе Арнавуткей на берегу Босфора.

В свою очередь, в госдепартаменте США заявляли, что в повестку данной встречи вошли вопросы, связанные с укомплектованием штатов, визами, дипломатическим банкингом и другими темами. При этом в ходе переговоров стороны не будут обсуждать вопросы политики и безопасности, а также урегулирование украинского конфликта.