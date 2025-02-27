Захарова: РФ рассчитывает, что встреча с США в Стамбуле укрепит доверие между странами

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Россия рассчитывает, что переговоры с представителями Соединенных Штатов, которые проходят в четверг, 27 февраля, в Стамбуле, смогут укрепить доверие между Москвой и Вашингтоном. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы рассчитываем, что сегодняшняя встреча станет первой в череде подобных экспертных консультаций, которые приблизят нас с американской стороной к преодолению возникших разногласий, укреплению мер доверия и так далее", – сказала дипломат.

Захарова добавила, что в ходе переговоров стороны попытаются найти пути решения раздражителей, сохранившихся в двустороннем диалоге из-за решений прошлой администрации США, в том числе касательно вопроса возобновления деятельности посольств двух стран.

В четверг в Стамбуле проходят переговоры между делегациями РФ и США по вопросу работы посольств. Диалог ведется в резиденции американского генконсула, которая находится в районе Арнавуткей на берегу Босфора.

В госдепартаменте США ранее заявляли, что в повестку войдут вопросы, связанные с укомплектованием штатов, визами, дипломатическим банкингом и другими темами. При этом в ходе переговоров стороны не будут обсуждать вопросы политики и безопасности, а также урегулирование украинского конфликта.

В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров указал, что по итогам встречи стороны поймут, насколько быстро и эффективно смогут продвигаться в решении вопроса, связанного с восстановлением работы посольств двух стран.