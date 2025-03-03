CNN: переговоры РФ и США могут пройти в одной из стран Персидского залива

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Второй раунд переговоров между Россией и США может пройти в ближайшее время в одной из стран Персидского залива. Об этом сообщает телеканал CNN.

На данный момент ведется подготовка к этой встрече, уточнили журналисты.

Первый раунд переговоров между США и России состоялся 18 февраля в Эр-Рияде Саудовской Аравии. Стороны договорились назначить послов в Москве и Вашингтоне, а также восстановить прежнюю численность дипломатического состава ведомств.

Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио также договорились сформировать переговорные группы по урегулированию конфликта на Украине. Кроме того, они согласовали сотрудничество по вопросам общих геополитических интересов и создания механизма консультаций для устранения "раздражающих факторов" в двусторонних отношениях.

В Стамбуле 27 февраля также состоялась встреча дипломатов России и США по поводу возобновления работы посольств. В американском Госдепе заявляли, что на встрече обсуждались вопросы, связанные с укомплектованием штатов, визами, дипломатическим банкингом и другими темами.

При этом на переговорах стороны не поднимали тему политики и безопасности, а также урегулирования конфликта на Украине.

