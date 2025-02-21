Лавров заявил, что выступление Каллас на G20 носило трагикомический характер

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Выступление главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас на заседании глав внешнеполитических ведомств G20 в ЮАР носило трагикомический характер. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров, передает ТАСС.

"Кая Каллас выступала здесь на "двадцатке" с тем же самым набором обвинений, провозглашала некие планы, которые "не позволят" России занять свое законное место в мире", – пояснил дипломат.

Саммит глав МИД стран G20 начался 20 февраля. В рамках встречи Лавров провел ряд встреч с зарубежными коллегами, например, он обсудил международные вопросы с коллегами из Китая, Индии, Турции и Алжира, а также встретился с президентом ЮАР Сирилом Рамапосой.

Кроме того, в ходе саммита Лавров пожал руку главе министру иностранных дел Норвегии Эспену Барту Эйде, когда проходил к своему месту. Раньше представители нескольких европейских стран, в том числе скандинавских, игнорировали Россию на подобных мероприятиях.

