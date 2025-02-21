Захарова показала павлина, ожидающего пресс-конференцию Лаврова в ЮАР

Фото: телеграм-канал "Мария Захарова"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала фотографию павлина из ЮАР, который "дожидается" пресс-конференции министра иностранных дел Сергея Лаврова. Снимок размещен в ее телеграм-канале.

"Помните же, у павлинов к российской делегации всегда особое отношение. Вот и в ЮАР этот ходит и как бы спрашивает: "А Сергей Викторович выйдет?" – отметила Захарова.

Представитель МИД России добавила, что Лавров "обязательно выйдет", но сначала отработает программу на встрече министров иностранных дел стран "Большой двадцатки" (G20).

Павлины нередко сопровождают министра во время его общения с прессой в разных странах. Однажды в Таджикистане эти птицы ворвались в прямой эфир. Павлины также появлялись в разных местах на пути российских дипломатов.



Лавров прилетел в Йоханнесбург на встречу глав МИД G20 20 февраля. В первый день саммита он пожал руку главе МИД Норвегии Эспену Барту Эйде, также его поприветствовали коллеги из Алжира и Турции. Ранее представители некоторых европейских стран, включая скандинавские, игнорировали Россию на таких мероприятиях.

