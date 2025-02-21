Сергей Лавров провел переговоры с зарубежными коллегами в рамках саммита G20

Глава МИД России Сергей Лавров провел ряд встреч с зарубежными коллегами в первый день саммита министров иностранных дел стран G20 в Йоханнесбурге. Российский дипломат обсудил международные вопросы с главами МИД Китая, Индии, Турции и Алжира, а также встретился с президентом ЮАР Сирилом Рамапосой.

Как отметил эксперт Виталий Данилов, саммит стал первым шагом к возобновлению международного диалога. В ходе заседания Лавров рассказал о глобальной обстановке и призвал к отказу от конфронтации между странами.

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