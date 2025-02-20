Комитет ГД поддержал поправку о запрете дистанционного образования врачей и фармацевтов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Комитет Госдумы по науке и высшему образованию поддержал поправку, полностью запрещающую дистанционное обучение для врачей и фармацевтов, включая программы колледжей и вузов. Об этом сообщает ТАСС.

Инициаторами поправки выступила группа депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Поправка вносится ко второму чтению законопроекта, который в первоначальной редакции запрещал исключительно электронное или дистанционное обучение по основным программам среднего и высшего медицинского и фармацевтического образования.

"Поправка устанавливает запрет на дистанционное и электронное обучение по программам медицинского образования", – заявил председатель комитета Сергей Кабышев на заседании.

Ранее Минздрав начал разработку концепции развития первой помощи в России до 2035 года. Она сможет обеспечить широкомасштабное обучение населения навыкам ее оказания. Основная цель состоит в уменьшении и предотвращении смертности от внешних причин и разработке единой системы оказания помощи.