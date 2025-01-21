Спрос на услуги психологов в Москве вырос на 41% после новогодних праздников

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В Москве наблюдается рост спроса на услуги психологов после новогодних праздников, отметила представитель компании по поиску специалистов в столице Мария Сафонова.

"С началом рабочих дней интерес к психологической помощи увеличился на 41%. В среднем количество обращений к психологам в день возросло на 34% относительно декабря. Рост может быть связан с желанием москвичей начать "новую осознанную жизнь", – передает Агентство "Москва" ее слова.

При этом в другой компании отметили рост спроса на психологов и при сравнении год к году. В январе 2025 года консультации со специалистами пользуются спросом на 64% больше, чем в этом же месяце в прошлом году. Кроме того, в первые две недели января рост составил 14%, если сравнивать со второй половиной декабря.

На сервисе по поиску работы hh.ru стало больше вакансий для психологов. В праздничные дни их было минимальное количество. Однако с 9 по 20 января число вакансий в Москве выросло до 72 – почти в 11 раз, а зарплата – с 72 тысяч до 80 тысяч рублей.

IT-сервис по поиску работы SuperJob, в свою очередь, отметил рост вакансий для психологов на 4%.

"Динамика средних заработных плат медицинского персонала коммерческих клиник Москвы за месяц составила плюс 0,8%. За год заработные платы выросли на 9,6%", – уточнили в организации.

Ранее специалисты сфер торговли, финансов, промышленности, транспорта, логистики, IT и строительства вошли в список наиболее востребованных профессий Москвы. Сейчас в экономике столицы работают свыше 8 миллионов человек, при этом открыто более 500 тысяч вакансий для работников любого уровня и квалификации. 75% от общего рынка предложений доступно кандидатам со средним профессиональным образованием.

