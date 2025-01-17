Сферы торговли, финансов и промышленности стали самыми востребованными в Москве

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Специалисты сфер торговли, финансов, промышленности, транспорта, логистики, IT и строительства вошли в список наиболее востребованных профессий Москвы, рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Сейчас в экономике Москвы работают свыше 8 миллионов человек, при этом открыто более 500 тысяч вакансий для работников любого уровня и квалификации. 75% от общего рынка предложений доступно кандидатам со средним профессиональным образованием.

Ракова напомнила, что в центре "Профессии будущего" уже второй год организуются программы для профориентации учеников 9-х классов, чтобы помочь им выбрать такой род деятельности, который будет востребован в будущем.

"Для взрослых соискателей в центре доступно 75 коротких программ обучения, которые позволяют освоить новую специальность максимум за 3,5 месяца и успешно трудоустроиться", – цитирует ее Агентство "Москва".

В 2024 году участниками программы профориентации стали свыше 75 тысяч учеников, а еще 20 тысяч взрослых граждан посетили короткие программы обучения и освоили новую профессию.

Ранее эксперты предположили, что реальные доходы россиян по итогам 2024 года должны были вырасти на 108–109%. Наибольшего роста удалось достичь в Калмыкии, Кабардино-Балкарии и Татарстане – почти от 122 почти до 115%. Наименьший рост зафиксировали на Камчатке, а также в Магаданской и Томской областях.

