Экономист Балынин: реальные доходы россиян за 2024 год вырастут на 108–109%

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В среднем по итогам 2024 года реальные доходы россиян вырастут на 108–109%, предположил кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Точных данных за весь 2024 год пока нет, однако уже есть статистика за 3 квартала уходящего года – по ней рост реальных доходов граждан составил 108,5%.

"Наибольший рост наблюдается в таких регионах как Республика Калмыкия (121,8%), Кабардино-Балкарская Республика (114,3%) и Республика Татарстан (114,8%)", – рассказал Балынин в беседе с "Газетой.ру".

В это же время наименьший рост зафиксировали в Камчатском крае, Магаданской области и Томской области – 97,9, 102,1 и 101,7% соответственно.

Эксперт предположил, что по итогам года реальный рост будет во всех регионах страны, что будет означать, что доходы россиян растут темпами выше инфляции. Аналогичный показатель за 2025 год может составить 108–111%, указал он.

Ранее депутаты высказались против идеи ввести обязательство работодателей выдавать 13-ю зарплату. По мнению парламентариев, это будет навязыванием конкретных условий для работы внебюджетным организациям. В настоящее время поощрение начисляется по усмотрению организаций, поэтому многие не выплачивают штату дополнительные деньги.

