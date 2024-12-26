Путин заявил о намерении властей РФ замедлить инфляцию к 2025 году

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Владимир Путин, отвечая на вопрос о том, какие у него будут приоритеты в следующем году, указал на необходимость стабилизации инфляции.

По его словам, в этой области не должно быть никаких "скачков". Он также призвал продолжать экономический рост.

"Мы с коллегами обо всем договорились по поводу этого роста, мы не планируем, что он будет таким же, как в этом году под 4%", – отметил президент.

Кроме того, он выразил надежду на дальнейший рост доходов населения. Однако самым важным, по его мнению, должно стать благополучие россиян и их уровень жизни.

Ранее Путин уточнял, что в РФ есть недоработки по борьбе с инфляцией. Некоторые эксперты, по его словам, обвинили ЦБ РФ в том, что регулятор стал поздно применять инструменты, которые не связаны с ключевой ставкой. В это же время он отметил высокую эффективность кабмина, который пытается улучшить ситуацию.

