Дизайнер Лебедев посоветовал молодежи получать профессию в области атомной энергетики

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Молодым людям стоит получать профессию в области атомной энергетики, заявил российский дизайнер Артемий Лебедев в выпуске обзора новостей, доступном в соцсети "ВКонтакте".

По его словам, скоро в мире будут строить все больше атомных электростанций, поэтому специалисты в этой сфере будут очень востребованы. Он отметил, что в случае если такому специалисту удастся еще и занять руководящую должность, то он будет обеспечен до конца жизни.

"Если ты склонен хоть немножко к инженерному делу, то, соответственно, пойти в атомную отрасль – это очень выгодно, перспективно", – добавил Лебедев.

Ранее Лебедев заявил о ненужности провинциальных журналистов. По его мнению, на тех, кто занимается "тупой, механической, бессмысленной работой – типа провинциальных журналистов", спрос действительно уменьшается. Однако Лебедев убежден, что люди, которые занимаются созданием сценариев и аналитических текстов, все еще будут востребованы.