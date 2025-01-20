Рособрнадзор отозвал лицензию у якутского вуза и объявил предостережения пяти

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Рособрнадзор отозвал лицензию на осуществление образовательной деятельности у Якутского гуманитарного института и объявил предостережения пяти вузам. Об этом говорится на сайте ведомства.

Предупреждение получили Санкт-Петербургский национальный исследовательский Академический университет имени Ж. И. Алферова Российской академии наук, Научно-Исследовательский Медицинский Институт "Астра-Сфера", Медицинский университет МГИМО-МЕД, а также Медицинский университет "Реавиз" и Северо-Кавказский институт дружбы народов.

Как пояснили в Рособрнадзоре, предостережения учебные учреждения получили после проведенного мониторинга безопасности о недопустимости нарушения обязательных требований в рамках федерального государственного контроля.

Ранее по решению ведомства Якутский гуманитарный институт уже приостанавливал лицензию из-за неисполнения закона "О лицензировании отдельных видов деятельности". Аналогичное наказание касалось и Кубанского института информзащиты из-за неисполнения им вновь выданного предписания.

Кроме того, предупреждения получали Российский государственный университет имени Косыгина, институт мировой экономики и Приморский государственный аграрно-технологический университет за несоблюдение обязательных требований, а Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого – из-за неполноты или недостоверности и неактуальности сведений, вносимых организациями в Федеральный реестр документов об образовании.