Организациям без лицензии могут запретить называться университетом и институтом

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Рособрнадзор поддержал возможный запрет на использование слов "университет", "школа" и "институт" в названиях организаций, которые не имеют лицензии на образовательную деятельность. Об этом в ходе заседания рабочей группы в ГД РФ сказал замруководителя ведомства Евгений Семченко.

"Проголосую двумя руками и ногами, так же как и все коллеги из системы образования, руководители и сотрудники образовательных организаций", – цитирует его "Интерфакс".

Соответствующая законодательная инициатива будет вноситься в Госдуму позднее, заявила первый зампред думского комитета по просвещению Яна Лантратова. По ее словам, в декабре 2023 года к депутатам поступило более 200 обращений от граждан, которые "шли в институт и академию, а попали к мошенникам". Также инициативу поддержали и в комитете ГД по науке и высшему образованию, добавила парламентарий.

В 2018 году основатель "Международного университета магии и колдовства" Алена Полынь заявляла, что в так называемом московском Хогвартсе будут выдавать дипломы государственного образца о высшем образовании.

Однако в конце прошлого года подмосковная прокуратура проверила деятельность организации после депутатского запроса. По итогам проверки учреждение обязали вывесить на своем сайте предупреждение о том, что услуги организации не являются образовательными.

В свою очередь, психолог Станислав Самбурский рассказывал, что некоторые люди прибегают к эзотерике и мистике тогда, когда чувствуют в себе неуверенность и беспокойство. По его словам, некоторые используют мистические практики во время перемен в мире, стране и личной жизни, чтобы найти опору.