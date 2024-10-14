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14 октября, 12:51

Регионы

Рособрнадзор приостановил действие лицензий двух вузов

Фото: obrnadzor.gov.ru

Рособрнадзор приостановил действие лицензий двух российских вузов и объявил предостережения пяти высшим учебным заведениям, сообщила пресс-служба ведомства

Так, лицензия Якутского гуманитарного института приостановлена из-за неисполнения закона "О лицензировании отдельных видов деятельности", а Кубанского института информзащиты – из-за неисполнения им вновь выданного предписания.

Предупреждения получили Российский государственный университет имени Косыгина, институт мировой экономики и Приморский государственный аграрно-технологический университет за несоблюдение обязательных требований, а Кубанский государственный университет – по итогам рассмотрения поступившего в Рособрнадзор обращения.

При этом Санкт-Петербургскому политехническому университету Петра Великого выдано предупреждение из-за неполноты или недостоверности и неактуальности сведений, вносимых организациями в Федеральный реестр документов об образовании.

Ранее правительство РФ решило отменить плановые проверки образовательных организаций страны, заменив их профилактическими визитами. Их проведение не предполагает применения штрафных санкций

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