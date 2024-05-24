Кабмин отменил плановые проверки в образовательных учреждениях России

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Российское правительство приняло решение об отмене плановых проверок в образовательных учреждениях страны, рассказали в пресс-службе кабмина.

Вместо этого было решено ввести профилактические визиты. Их проведение не предполагает применения штрафных санкций. На основании итогов этих мероприятий руководству образовательного учреждения будут даваться рекомендации по выявлению и устранению нарушений, уточнили в правительстве.

Постановление об этих изменениях в методах проверки деятельности образовательных учреждений уже подписано.

Ранее замруководителя Рособрнадзора Евгений Семченко рассказал, что ведомство поддержало введение возможного запрета на использование слов "университет", "школа" и "институт" в названиях организаций, которые не получили лицензии на образовательную деятельность. Он также отметил, что позитивно к такой законодательной инициативе отнесутся и сотрудники сферы образования России.