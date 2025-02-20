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20 февраля, 13:07

Политика

ВС РФ нанесли удар по объектам энергетики, питающим ВПК Украины

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы РФ в ночь на 20 февраля нанесли групповой удар с применением высокоточного оружия по объектам энергетической инфраструктуры, включая газоэнергетические, которые обеспечивают работу военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Об этом сообщает пресс-служба российского Минобороны.

Все объекты были поражены при помощи оружия воздушного, морского и наземного базирования, добавили в ведомстве.

Ранее стало известно, что российские военные освободили порядка 800 квадратных километров территории Курской области, что составляет около 64% от изначально занятой Вооруженными силами Украины (ВСУ) площади.

Наступление российских войск идет на всех направлениях, а украинские силы несут значительные потери и отступают с занятых позиций, отметил начальник Главного оперативного управления Генштаба, первый заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

Динамику российской спецоперации на Украине в Кремле считают очевидной. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, все эксперты следят за событиями и точно фиксируют их.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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