17 февраля, 13:09Политика
Песков назвал динамику СВО очевидной
Фото: kremlin.ru
Динамика спецоперации на Украине очевидна, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Он также обратил внимание, что СВО продолжается. При этом все эксперты следят за динамикой происходящих в рамках спецоперации событий и точно фиксируют ее, подчеркнул представитель Кремля.
Таким образом он прокомментировал возможное влияние переговоров по украинскому вопросу на ход СВО.
Ранее Песков сообщил, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и помощник президента России Юрий Ушаков вылетели в Эр-Рияд на переговоры с представителями США. Они вошли в делегацию по поручению Владимира Путина.
Встреча представителей двух государств будет посвящена, в частности, подготовке возможных переговоров по украинскому урегулированию, а также восстановлению всего комплекса российско-американских отношений.
При этом американский лидер Дональд Трамп утверждал, что украинский президент Владимир Зеленский будет вовлечен в переговоры по разрешению конфликта.
Глава Белого дома добавил, что Москва хочет переговоров, в противном случае это стало бы большой проблемой для США. Кроме того, Путин желает разрешить конфликт быстро, как и сам Зеленский, подчеркивал Трамп.
Песков заявил, что разговор Трампа и Путина был конструктивным и доброжелательным