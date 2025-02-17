Песков назвал динамику СВО очевидной

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Динамика спецоперации на Украине очевидна, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он также обратил внимание, что СВО продолжается. При этом все эксперты следят за динамикой происходящих в рамках спецоперации событий и точно фиксируют ее, подчеркнул представитель Кремля.

Таким образом он прокомментировал возможное влияние переговоров по украинскому вопросу на ход СВО.

Ранее Песков сообщил, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и помощник президента России Юрий Ушаков вылетели в Эр-Рияд на переговоры с представителями США. Они вошли в делегацию по поручению Владимира Путина.

Встреча представителей двух государств будет посвящена, в частности, подготовке возможных переговоров по украинскому урегулированию, а также восстановлению всего комплекса российско-американских отношений.

При этом американский лидер Дональд Трамп утверждал, что украинский президент Владимир Зеленский будет вовлечен в переговоры по разрешению конфликта.

Глава Белого дома добавил, что Москва хочет переговоров, в противном случае это стало бы большой проблемой для США. Кроме того, Путин желает разрешить конфликт быстро, как и сам Зеленский, подчеркивал Трамп.