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Российские военные освободили более 800 квадратных километров территории Курской области, что составляет около 64% от изначально занятой Вооруженными силами Украины (ВСУ) площади. Об этом заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба, первый заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской в интервью газете "Красная звезда".

"В настоящее время инициатива в Курской области полностью находится на нашей стороне. Территория Курской области, находящаяся под контролем ВСУ, сокращена более чем в два раза", – сообщил генерал.

По словам Рудского, наступление российских войск идет на всех направлениях, а украинские силы несут значительные потери и отступают с занятых позиций, несмотря на переброску дополнительных резервов.

Он также отметил, что наиболее боеспособные украинские формирования понесли значительные потери, превышающие те, что они потерпели во время наступательной операции на запорожском и южнодонецком направлениях в 2023 году.

Рудской сообщил, что за шесть с половиной месяцев ВСУ потеряли более 62 тысяч человек личного состава элитных частей и около 5,6 тысячи единиц вооружения и военной техники.

Генерал подчеркнул, что на этом фоне и на Западе начали обсуждать эту операцию как стратегическую ошибку киевского режима.

Минобороны России 19 февраля сообщило, что военные взяли под контроль трассу Суджа – Рыльск в ходе освобождения села Свердликово в Курской области. Этого удалось достичь благодаря наступлению подразделений группировки "Север".

Бои с Вооруженными силами Украины (ВСУ) в Курской области продолжаются с 6 августа 2024 года. Из-за этого в регионе введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО.