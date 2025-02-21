Лавров не исключил возможность принятия ЕЭАС в G20

Фото: kremlin.ru

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) может претендовать в будущем на место в "Большой двадцатке" (G20), считает глава МИД России Сергей Лавров. Об этом дипломат высказался по итогам саммита министров иностранных дел стран G20, пишет ТАСС.

По мнению Лаврова, ЕАЭС показывает позитивную динамику, участвуя в развитии мировых экономических связей, поэтому имеет шансы на принятие в "Большую двадцатку". Как напомнил глава российского МИД, в 2024 году полноправным участником G20 стал Африканский союз, а теперь на место претендует Лига арабских государств и Сообщество латиноамериканских и карибских государств.

Лавров в рамках саммита глав МИД стран G20 провел ряд встреч с зарубежными коллегами. Дипломат обсудил международные вопросы с коллегами из Китая, Индии, Турции и Алжира, а также встретился с президентом ЮАР Сирилом Рамапосой.

В ходе саммита Лавров пожал руку главе министру иностранных дел Норвегии Эспену Барту Эйде, когда проходил к своему месту. Раньше представители нескольких европейских стран, в том числе скандинавских, игнорировали Россию на подобных мероприятиях.

