03 марта, 12:45Политика
Песков заявил, что Зеленский показал в Белом доме отсутствие дипломатических способностей
Телеканал Москва 24 подготовил подборку заявлений пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
Президент Украины Владимир Зеленский продемонстрировал в Белом доме полное отсутствие дипломатических способностей.
Произошедшее в Вашингтоне показало, насколько тяжело будет выйти на траекторию мирного урегулирования на Украине.
Только усилий США и России будет недостаточно, киевский режим мира не хочет.