Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 марта, 12:45

Политика

Песков заявил, что Зеленский показал в Белом доме отсутствие дипломатических способностей

Песков заявил, что Зеленский показал в Белом доме отсутствие дипломатических способностей

Путин заявил, что часть западных элит попытается сорвать начавшийся диалог РФ и США

Путин заявил о прагматичности нынешних партнеров в США

Путин заявил о необходимости пресечь попытки Запада сорвать переговоры РФ и США

Мишустин заявил, что качество автошкол будут оценивать по количеству ДТП их учеников

Песков заявил о широком поле для сотрудничества с США

Песков заявил, что пошлины США против Евросоюза не могут повлиять на Россию

Эксперты отметили, что спрос на редкоземельные металлы растет очень быстро

Россия занимает второе место в мире по запасам редкоземельных металлов

Песков заявил, что партнерство РФ и США возможно после разрешения украинского конфликта

Телеканал Москва 24 подготовил подборку заявлений пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Президент Украины Владимир Зеленский продемонстрировал в Белом доме полное отсутствие дипломатических способностей.

Произошедшее в Вашингтоне показало, насколько тяжело будет выйти на траекторию мирного урегулирования на Украине.

Только усилий США и России будет недостаточно, киевский режим мира не хочет.

Читайте также
властьполитикавидеоИван Евдокимов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика