Телеканал Москва 24 подготовил подборку заявлений пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Президент Украины Владимир Зеленский продемонстрировал в Белом доме полное отсутствие дипломатических способностей.

Произошедшее в Вашингтоне показало, насколько тяжело будет выйти на траекторию мирного урегулирования на Украине.

Только усилий США и России будет недостаточно, киевский режим мира не хочет.