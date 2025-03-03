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03 марта, 07:45

Транспорт

Таксисты Москвы и области начали работать по новым правилам

Таксисты Москвы и области начали работать по новым правилам

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С 1 марта водители такси Москвы и Московской области обязаны пройти аттестацию, чтобы продолжать работать. Более 120 тысяч водителей уже успешно сдали тестирование, изучив 300 вопросов. Среди них – правила перевозки пассажиров и багажа, расположение значимых объектов и путей подъезда к ним, а также действия в чрезвычайных ситуациях.

Для успешной сдачи аттестации необходимо правильно ответить на 8 из 10 вопросов за 20 минут. В департаменте транспорта отметили, что большинство водителей, регулярно выходящих на смену, успешно прошли тестирование.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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