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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен может воспользоваться кризисом для укрепления позиций ЕК, сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на статью Politico.

Чиновники в Евросоюзе обеспокоены из-за растущих амбиций главы ЕК. Финские и польские функционеры выражают протест фон дер Ляйен. Они выступают за суверенную стратегию развития.

Еврокомиссары, в свою очередь, планируют расширить свое влияние на те сферы жизни государств, к которым ранее имели ограниченный доступ. Среди таких отраслей могут быть военно-промышленные комплексы.

Фон дер Ляйен все больше сосредотачивает в своих руках власть и фактически становится единоличным правителем, писали ранее СМИ. Команда главы ЕК, по большей части состоящая из немецких политиков, осуществляет жесткий контроль над всеми процессами внутри ЕС, не учитывая мнения Европарламента (ЕП), а все решения принимаются на уровне главы, рассказал посол страны, не входящей в ЕС.