Politico: ЕК бьет тревогу из-за действий Урсулы фон дер Ляйен по "упрощению" норм ЕС

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Некоторые сотрудники Еврокомиссии (ЕК) и другие чиновники Евросоюза бьют тревогу из-за действий председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен по упрощению норм и правил ЕС. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

Журналисты уверены, что глава ЕК хочет как можно скорее сместить приоритет с "зеленой" повестки на повышение конкурентоспособности экономики сообщества. План по реформам якобы уже поддержали представители бизнеса, правые политические силы Евросоюза и некоторые страны объединения, включая ФРГ и Францию.

Стремительное принятие решений фон дер Ляйен, выполненное в одностороннем порядке, может снизить степень прозрачности осуществляемых реформ и мешает убедиться в их правильности, жалуются собеседники. Кроме того, глава ЕК якобы не проинформировала никого о намерении продвигать эту кампанию.

Многие сотрудники Еврокомиссии были поставлены перед фактом после выступления чиновницы в ноябре 2024 года. Некоторые представители ЕК подавлены тем, что реформы могут отменить результаты многолетней работы, включая "зеленую" политику.

Журналисты отмечают, что сначала фон дер Ляйен хотела создать сводный законопроект, который бы заставил бизнес отвечать за экологический ущерб, но затем реформы расширились до минимум пяти комплексных пакетов. Кроме того, недостаток информации и постоянные изменения, вносимые в план реформ и сроки его реализации, подрывают доверие к чиновнице, уверен неназванный европейский дипломат.

Ранее в СМИ сообщали, что члены Евросоюза сыты по горло действиями фон дер Ляйен. В частности, глава ЕК не стала обсуждать с главами стран решение о партнерстве с Иорданией и выделении государству трех миллиардов евро. Европейских чиновников и в этот раз просто поставили перед фактом. По версии неназванных источников журналистов, фон дер Ляйен старается использовать любую возможность, чтобы установить контроль над внешней политикой.

