Politico: глава ЕК фон дер Ляйен ужесточила контроль над Евросоюзом

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Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен ужесточила контроль над Евросоюзом (ЕС), проведя централизацию своей власти, заявило издание Politico со ссылкой на источники.

Фон дер Ляйен все больше сосредотачивает в своих руках власть и фактически становится единоличным правителем, пишет издание.

Команда главы ЕК, по большей части состоящая из немецких политиков, осуществляет жесткий контроль над всеми процессами внутри ЕС, не учитывая мнения Европарламента (ЕП), а все решения принимаются на уровне главы, рассказал посол страны, не входящей в ЕС.

Также представитель Евросоюза утверждает, что в день инаугурации главы США Дональда Трампа, 20 января, сотрудникам аппарата еврокомиссаров было разрешено публиковать в социальных сетях только сообщения фон дер Ляйен с поздравлениями, а добавлять что-то от себя было нельзя.

Кроме того, упомянул источник, когда фон дер Ляйен заболела пневмонией и не передала обязанности заместителю, представление плана ЕС по восстановлению экономики пришлось перенести на конец месяца.

В то же время представитель ЕК Стефан де Кеерсмакер заявил, что подход его руководителя к управлению сообществом не становится все более авторитарным. Однако такой подход не нравится участникам ЕС.

"Секретность и контролирование окажутся, возможно, самыми большими ее слабостями", – отметил другой дипломат союза.

Еще один источник полагает, что никакие геополитические угрозы не должны приводить к усилению контроля со стороны государства. По его мнению, конфликт на Украине и коронавирус доказали главе ЕК, что ужесточение контроля – правильный путь.

Ранее Politico писало, что страны ЕС "сыты по горло" действиями фон дер Ляйен. Члены Евросоюза недовольны внешней политикой, в том числе тем, что глава Еврокомиссии не стала обсуждать с главами стран решение о партнерстве с Иорданией и выделении государству трех миллиардов евро.

В другом материале портал обвинил фон дер Ляйен в захвате власти в ЕС. По данным газеты, политик обрела полный контроль над делами объединения, потратив несколько месяцев на избавление от внутренней оппозиции. Речь идет в том числе о еврокомиссаре по внутреннему рынку и услугам Тьерри Бретоне.