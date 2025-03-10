Минобороны заявило о нарушении логистики ВСУ в Курской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Операторы испытательного центра "Рубикон" Минобороны РФ уничтожают дорожные мосты в приграничном районе Курской области, сообщили в оборонном ведомстве.

Таким образом они нарушают логистику Вооруженных сил Украины (ВСУ) и отрезают им пути отступления.

Вместе с тем российские военные с помощью FPV-дронов поразили бронированную и автомобильную технику, живую силу, а также живую силу и беспилотники противника, указали в Минобороны.

За последние сутки российские войска освободили три населенных пункта на курском направлении: Малую Локню, Черкасское Поречное и Косицу. Военные эксперты отмечают, что стремительное продвижение сил РФ застало противника врасплох, что привело к окружению примерно 2–3 тысяч военнослужащих ВСУ.

Помимо этого, в минувшую ночь дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 9 украинских беспилотных летательных аппаратов над российскими регионами.

Из них 3 дрона были перехвачены над территорией Самарской области, 2 БПЛА удалось сбить над территориями Воронежской и Орловской областей. Еще по одному беспилотнику ликвидировали над территориями Белгородской и Курской областей.