На курском направлении российские войска продолжают успешное наступление. За последние сутки освобождены три населенных пункта: Малая Локня, Черкасское Поречное и Косица. Ранее сообщалось об освобождении села Лебедевка.

Военные эксперты отмечают, что стремительное продвижение российских сил застало противника врасплох, что привело к окружению примерно 2–3 тысяч военнослужащих ВСУ. Операторы дронов и артиллерия эффективно уничтожают вражескую технику и личный состав. В частности, в районе Суджи была ликвидирована бронетехника ВСУ, которую пытались вывести из зоны боевых действий.

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