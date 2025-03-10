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10 марта, 07:45

Политика

На курском направлении окружены около 2–3 тысяч военнослужащих ВСУ

На курском направлении окружены около 2–3 тысяч военнослужащих ВСУ

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ВС РФ освободили несколько населенных пунктов в Курской области

На курском направлении российские войска продолжают успешное наступление. За последние сутки освобождены три населенных пункта: Малая Локня, Черкасское Поречное и Косица. Ранее сообщалось об освобождении села Лебедевка.

Военные эксперты отмечают, что стремительное продвижение российских сил застало противника врасплох, что привело к окружению примерно 2–3 тысяч военнослужащих ВСУ. Операторы дронов и артиллерия эффективно уничтожают вражескую технику и личный состав. В частности, в районе Суджи была ликвидирована бронетехника ВСУ, которую пытались вывести из зоны боевых действий.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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