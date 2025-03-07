07 марта, 13:19Политика
ВС РФ нанесли семь групповых ударов по инфраструктуре ВСУ за неделю
Фото: mil.ru
Российские военные за неделю с 1 по 7 марта нанесли семь ударов по инфраструктуре Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает Минобороны РФ.
В результате ударов высокоточным оружием и ударными БПЛА были поражены украинские склады с боеприпасами, инфраструктура военных аэродромов, цеха производства, склады хранения и пункты управления беспилотниками, а также места базирования катеров и пункты временной дисклокации солдат ВСУ, националистов и наемников.
Российские войска продолжают брать под контроль все больше населенных пунктов, занятых противником. Подразделения группировки войск "Восток" ранее взяли под контроль село Привольное в ДНР. Также российские военные освободили населенный пункт Андреевка.
Кроме того, ВС РФ пересекли российско-украинскую границу в Белгородской области в районе пограничного пункта пропуска "Нехотеевка" и начали закрепляться на территории Харьковской области.
Российские войска освободили населенный пункт Андреевка в ДНР