Российские войска пересекли границу в Белгородской области

Российские войска пересекли российско-украинскую границу в Белгородской области и закрепляются на территории Харьковской области. Продвижение произошло у пограничного пункта пропуска "Нехотеевка".

Военный журналист Василий Фатигаров отметил, что направление основного удара, вероятно, будет развиваться в сторону Липец и Волчанска. Это позволит выровнять линию фронта и создать условия для дальнейшего продвижения.

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