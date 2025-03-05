Владимир Путин назначил Александра Дронова врио главы Новгородской области

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Владимир Путин подписал указ о назначении первого заместителя главы Новгородской области Александра Дронова временно исполняющим обязанности губернатора региона. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Назначать Дронова Александра Валентиновича временно исполняющим обязанности губернатора Новгородской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Новгородской области", – сказано в документе.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

С 2017 года главой Новгородской области был Андрей Никитин. С должности его освободили 7 февраля по собственному желанию.

Занять должность врио губернатора региона Дронову предложил сам президент России. В ходе беседы глава государства обратил внимание на необходимость особого отношения к работе на этой должности.