Путин предложил Дронову пост врио главы Новгородской области

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Владимир Путин предложил первому заместителю губернатора Новгородской области Александру Дронову пост врио главы региона. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В ходе беседы глава государства обратил внимание Дронова на необходимость особого отношения к работе на посту временно исполняющего главы региона.

С 2017 года губернатором Новгородской области был Андрей Никитин. С должности его освободили 7 февраля по собственному желанию.

Ранее Путин освободил Юрия Борисова от должности гендиректора "Роскосмоса". Вместо него главой госкорпорации стал Дмитрий Баканов. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнил, что у государства не было претензий к работе Борисова. По его словам, смена главы "Роскосмоса" связана с ротацией.