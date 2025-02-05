Путин утвердил обновленный состав президиума Госсовета

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Владимир Путин утвердил новый состав президиума Госсовета. Соответствующий документ, вступающий в силу со дня подписания, опубликован на портале правовой информации.

Обновленный список включил в себя 26 человек. Среди них – премьер-министр Михаил Мишустин, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко и заместитель руководителя администрации главы государства Максим Орешкин.

В свою очередь, вице-премьер Юрий Трутнев, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, глава ДНР Денис Пушилин, губернатор Амурской области Василий Орлов, глава Кировской области Александр Соколов и губернатор Курганской области Вадим Шумков не вошли в обновленный состав президиума.

В прошлом месяце российский лидер назначил вице-премьера Татьяну Голикову председателем комиссий по делам ветеранов и инвалидов. Кроме того, президент утвердил составы этих двух комиссий.

Вместе с тем Путин переназначил Игоря Краснова генпрокурором. Согласно российскому законодательству, срок полномочий составляет пять лет. При этом один и тот же человек может быть назначен на эту должность неоднократно. Кроме того, на него не распространяется установленный законом предельный возраст нахождения на службе.