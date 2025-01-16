Путин назначил Голикову председателем комиссий по делам ветеранов и инвалидов

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Владимир Путин назначил вице-премьера РФ Татьяну Голикову председателем комиссий по делам ветеранов и инвалидов. Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Кроме того, президент РФ утвердил составы этих двух комиссий.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Татарстане и основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила выплачивать детское пособие на ребенка-инвалида, не учитывая доход и критерии нуждаемости семьи. Решение сделает выплату для подобных семей доступнее, уточнила законодатель.

До этого депутат Госдумы Василий Власов обратился в Минтруд РФ с предложением сокращать возраст выхода на пенсию на один год за каждые пять лет стажа людям, работающим в сфере ухода за инвалидами.

