Путин продлил полномочия генпрокурора России Краснова

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Владимир Путин переназначил Игоря Краснова генпрокурором России. Об этом свидетельствует указ главы государства, размещенный на портале правовой информации.

Согласно российскому законодательству, срок полномочий генпрокурора РФ составляет пять лет. При этом один и тот же человек может быть назначен на эту должность неоднократно. Кроме того, на него не распространяется установленный законом предельный возраст нахождения на службе.

Краснов занимает должность генпрокурора РФ с 22 января 2020 года.

Ранее президент России продлил на пять лет полномочия ректора МГУ имени М. В. Ломоносова Виктора Садовничего. Сейчас ректору 85 лет, свой пост он занимает с 1992 года. Он также является президентом Российского Союза ректоров и председателем Российского совета олимпиад школьников.