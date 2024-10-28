Путин продлил срок службы главе СК Бастрыкину на год

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Владимир Путин продлил на год срок службы сверх предельного возраста главе Следственного комитета Александру Бастрыкину, которому в августе исполнился 71 год. Документ опубликован на портале правовой информации.

Таким образом, срок службы Бастрыкина подойдет к концу 27 августа 2025 года.

Ранее Путин подписал закон о возможности продления срока полномочий главы СК РФ после достижения им 70 лет. Соответствующий закон президент РФ внес на рассмотрение ГД РФ еще в конце сентября. В свою очередь, нижняя палата парламента одобрила проект сразу в трех чтениях, а затем также поступил и Совфед.

Ранее максимальный срок пребывания на службе в Следкоме составлял 65 лет.