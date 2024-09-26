Госдума приняла закон о возможности продления срока службы главы СК, достигшего 70 лет

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Госдума приняла сразу в трех чтениях законопроект о возможности продления президентом срока пребывания на службе главы Следственного комитета РФ по достижении им 70 лет.

Поправки коснутся закона "О Следственном комитете РФ", нынешние нормы которого не предполагают подобного регулирования.

Соответствующий проект в Госдуму внес Владимир Путин. Комитет Госдумы по безопасности поддержал проект.

Сейчас максимальный возраст пребывания на службе в СК составляет 65 лет. При этом срок службы сотрудника Следственного комитета могут продлить по решению руководителя соответствующего органа.