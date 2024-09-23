Путин внес в ГД законопроект о праве продлить срок службы главы СК, достигшего 70 лет

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Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект, согласно которому глава государства сможет продлить срок пребывания на службе председателя Следственного комитета (СК) после достижения им 70 лет, соответствующий документ размещен в думской электронной базе.

Поправки коснутся закона "О Следственном комитете РФ", нынешние нормы которого не предполагают подобного регулирования.

Сейчас максимальный возраст пребывания на службе в Следственном комитете – 65 лет. При этом срок службы сотрудника СК может быть продлен до достижения им возраста 70 лет по решению руководителя соответствующего органа.

Ранее Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, согласно которому предлагается распространить отсрочку от призыва на военную службу для служащих, в том числе в органах прокуратуры и СК России. Документом предлагается внести изменения в закон "О воинской обязанности и военной службе". Отсрочка от призыва будет предоставляться поступившим на службу в органы прокуратуры и в учреждения СК РФ после получения высшего образования по данным специальностям.