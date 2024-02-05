Путин поручил расширить перечень специальностей для женщин в академии ФСБ

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Владимир Путин потребовал от главы ФСБ Александра Бортникова увеличить список специальностей, по которым на учебу в академию ведомства будут принимать женщин. Соответствующее поручение глава государства дал после встречи с победителями, призерами финала чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы".

Согласно документу, опубликованному на сайте Кремля, ответственным за выполнение этого поручения станет Бортников. Отчет по результатам выполнения данного приказа глава ФСБ должен предоставить до 1 июня.

Ранее профессор из США Клаудия Голдин получила премию Государственного банка Швеции памяти Альфреда Нобеля за 2023 год за углубление представлений о результатах, которые получают женщины на рынке труда. В комитете указали, что исследование Голдин раскрывает причины перемен, а также основные источники сохраняющегося гендерного разрыва.



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