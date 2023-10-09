Нобелевскую премию по экономике присудили за исследование женского труда

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Профессор из США Клаудия Голдин получила премию Государственного банка Швеции памяти Альфреда Нобеля за 2023 год. Об этом сообщается на сайте Нобелевского комитета Королевской академии наук.

Она стала лауреатом за углубление представлений о результатах, которые получают женщины на рынке труда. В комитете указали, что исследование Голдин раскрывает причины перемен, а также основные источники сохраняющегося гендерного разрыва.

Нобелевской премии по литературе был удостоен норвежский драматург Юн Фоссе, по химии – ученые Мунги Бавенди, Луиc Брюс и Алексей Екимов, по медицине – Каталин Карико и Дрю Вайсман, по физике – американец Пьер Агостини, австриец Ференц Крауш и француженка Анн Л`Улье.

Также стало известно, что иранская правозащитница Наргес Мохаммади получила Нобелевскую премию мира. Она была удостоена ей за борьбу против угнетения женщин, а также продвижение человеческих прав и свобод.

Нобелевскую премию по медицине присудили за изучение мРНК-вакцин против COVID-19