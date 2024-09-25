Комитет ГД поддержал проект о возможности продления срока службы главы СК РФ

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Комитет Госдумы по безопасности поддержал проект о возможности продления срока службы главы Следственного комитета (СК) России по достижении им 70 лет. Решение комитета представлено в думской электронной базе.

"Рекомендовать Государственной думе принять проект Федерального закона № 723171-8 о внесении изменения в статью 30 Федерального закона "О Следственном комитете Российской Федерации" в первом чтении и в целом", – говорится в документе.

Проект рассмотрят в первом чтении 26 сентября.

Законопроект был внесен в Госдуму президентом России Владимиром Путиным 23 сентября. На данный момент максимальный возраст пребывания на службе в СК составляет 65 лет. При этом срок службы сотрудника Следственного комитета могут продлить по решению руководителя соответствующего органа.