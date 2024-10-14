14 октября, 14:49Общество
Путин подписал закон о продлении срока полномочий главы СКР после достижения им 70 лет
Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"
Владимир Путин подписал закон о возможности продления срока полномочий главы СК РФ после достижения им 70 лет, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Изменения внесены в закон "О Следственном комитете РФ".
Соответствующий закон президент РФ внес на рассмотрение ГД РФ еще в конце сентября. В свою очередь, нижняя палата парламента одобрила проект сразу в трех чтениях, а затем также поступил и Совфед.
Ранее максимальный срок пребывания на службе в Следкоме составлял 65 лет.