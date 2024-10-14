Путин подписал закон о продлении срока полномочий главы СКР после достижения им 70 лет

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Владимир Путин подписал закон о возможности продления срока полномочий главы СК РФ после достижения им 70 лет, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Изменения внесены в закон "О Следственном комитете РФ".

Соответствующий закон президент РФ внес на рассмотрение ГД РФ еще в конце сентября. В свою очередь, нижняя палата парламента одобрила проект сразу в трех чтениях, а затем также поступил и Совфед.

Ранее максимальный срок пребывания на службе в Следкоме составлял 65 лет.

