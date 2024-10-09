09 октября, 10:46Политика
Совфед одобрил закон о продлении срока службы главы СКР после 70 лет
Фото: depositphotos/irinabal18
Совфед одобрил законопроект о возможности продления президентом РФ срока нахождения на службе главы Следственного комитета (СК) по достижении им 70 лет, передает РИА Новости.
Соответствующая инициатива была предложена и внесена в Госдуму Владимиром Путиным. Комитет Госдумы по безопасности поддержал проект, а затем нижняя палата парламента приняла сразу в трех чтениях законопроект.
Поправки коснутся закона "О Следственном комитете РФ", нынешние нормы которого не предполагают подобного регулирования. Сейчас максимальный возраст пребывания на службе в СК составляет 65 лет. При этом срок службы сотрудника Следственного комитета могут продлить по решению руководителя соответствующего органа.