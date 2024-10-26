Владимир Путин подписал закон о расчете военных пенсий в 2025 году

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Владимир Путин подписал закон, согласно которому размер денежного довольствия, учитываемый при расчете военных пенсий, с 1 января следующего года сохранится на уровне 89,83%. Соответствующий документ размещен на портале опубликования правовых актов.

С 1 января этого года для военных пенсий учитывалось 85,47% денежного довольствия. С 1 октября коэффициент вырос до 89,83%. Таким образом, военные пенсии проиндексировали на 5,1%.

Военные пенсии предназначены для тех, кто проходил службу в армии, органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях ФСИН, войсках Росгвардии, службе судебных приставов.

Ранее российский президент подписал закон об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 22 440 рублей в 2025 году. В текущем году МРОТ составляет 19 242 рубля. После Нового года он увеличится на 16,6%, благодаря чему у 4,2 миллиона работающих россиян вырастет зарплата.